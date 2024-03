Polícia Civil de SAP parabeniza mulheres

Neste Dia internacional



Em honra ao Dia Internacional da Mulher, a delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina manifesta o profundo respeito e gratidão à todas as mulheres por sua incrível contribuição para a sociedade.

Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, o chamado Dia Internacional das Mulheres é comemorado desde o início do século 20, e mais do que um dia de comemoração, é uma data de conscientização para a igualdade de gênero.

Na semana da mulher, a Delegacia dedicou especial atenção a ações preventivas de combate à violência de gênero.

No dia 06/03, a parte da manhã foi dedicada ao o evento “PCPR na comunidade: Especial Dia da Mulher” realizado na Câmara Municipal. Além disso, à noite, foi ministrada palestra sobre o mesmo tema aberta ao público no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Na data de 08/03, será realizada ação de panfletagem para todas as mulheres atendidas na delegacia. Por fim, em 09/03, a equipe feminina de policias civis se fará presente no evento da Prefeitura em comemoração ao Dia da Mulher.