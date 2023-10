Polícia Civil detalha o assassinato em Abatiá

Indisposições pessoais motivaram crime

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal realizou diligências na manhã desta segunda-feira (30) com objetivo de aprofundar as investigações da morte do lavrador (33 anos) ocorrida na manhã do dia anterior (29) no centro de Abatiá, município pertencente a Comarca.

Um adolescente (17 anos) compareceu no Destacamento da Polícia Militar admitindo a autoria, logo após a execução. Revelou, em suma, que teve uma desavença antiga com o falecido, acusando-o de já ter furtado seu aparelho celular. Diante do exposto, quando o encontrou casualmente em uma padaria, teria havido uma discussão resultando em uma briga.

Outras pessoas que se encontravam no local, inclusive um irmão do adolescente, auxiliaram nas agressões contra o desafeto.

Já num segundo momento, teria ido até a casa do menor para tirar satisfações, motivando novas agressões. Apresentado no plantão policial, o jovem permaneceu apreendido. Nenhum objeto, na ocasião, foi apresentado pelos PMs, em especial instrumentos usados para a prática do crime.

Nesta segunda-feira (30), pela manhã, equipes da Polícia Civil realizaram novas pesquisas de campo. Foram solicitadas imagens de circuito de câmeras de segurança, além de inspeção no local do crime.

Assim, os investigadores encontraram uma faca e um capacete (foto), em tese usados durante a execução do crime e que serão periciados. Uma “bengala de moto” também teria sido usada. Embora corra em segredo de Justiça, a apuração avança e pode atingir um suposto comparsa, maior de 18 anos. Novas informações podem ser prestadas a qualquer momento.

