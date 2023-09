Polícia Civil divulga foto de um foragido

Suspeito de tentativa de homicídio e tráfico de drogas no Jardim Altvater

No último domingo (03), por volta das 20h, um indivíduo de 24 anos se aproximou da ex-companheira de 23 anos, a qual estava em via pública no bairro Jardim Altvater, acompanhada do atual namorado de 29 anos e iniciou discussão motivada por ciúmes.

Em seguida o suspeito agrediu a ex-companheira com um tapa no ombro, o que fez com que o atual namorado intercedesse em sua defesa, ocasião em que o suspeito sacou um revólver e efetuou disparos de arma de fogo contra o mesmo, sendo que cinco projéteis o alvejaram.

A vítima foi levada pela namorada ao hospital local e, depois, internado na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho, porém permanece estável.

A investigação identificou o suspeito da autoria do crime sendo representado pela prisão preventiva deste, que teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo Poder Judiciário.

Na terça-feira, 05, foi realizada operação conjunta para localização do suspeito, porém o mesmo não foi encontrado e é considerado foragido, razão pelo qual seu nome está sendo divulgado.

O suspeito trata-se de ÍTALO GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS (fotos), nascido em 02/03/1999, 24 anos, natural de Santo Antônio da Platina/PR). Quaisquer informações sobre o seu paradeiro entrar em contato com a página da delegacia nas redes sociais ou ligar no 190 ou Whatsapp para denúncia (43 99150-0190).

Na mesma data foi realizada busca e apreensão domiciliar no bairro Jardim Altvater, em local frequentado pelo suspeito e apreendido 27 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína, balança de precisão e R$ 110,00 em dinheiro.