Polícia Civil divulga imagem de foragido

Apreendidos sete quilos de maconha na casa dele

No dia 05 de junho foi realizada operação policial conjunta para cumprimento de mandado de busca domiciliar em uma residência do Jardim São Pedro, ocasião em que os policiais apreenderam na residência 7 quilos e 219 gramas de maconha, balança de precisão, R$ 300,00 e dinheiro e televisão e notebook de procedência duvidosa.

O suspeito/morador não estava no local durante a diligência policial. O delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Platina.

Ele é considerado foragido, razão pela qual seu nome e imagem estão sendo divulgados por interesse público: BRUNO CAMARGO DA SILVA (foto), nascido em 17/12/1996, natural de Santo Antônio da Platina.

Quaisquer informações sobre o seu paradeiro entrar em contato com a página da Delegacia nas redes sociais ou ligar para 190 ou Whatsapp da Polícia Militar (43 99150-0190).

Recorde o fato: https://npdiario.com.br/policial/operacao-conjunta-apreende-7-kg-de-maconha-no-jardim-sao-pedro/