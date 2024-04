Polícia Civil do Norte Pioneiro é a MELHOR do interior do Paraná

Corporação vive melhor fase da história na região

Das 22 subdivisões policiais do interior do Paraná (incluindo, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu etc) a 12ª de Jacarezinho (Norte Pioneiro) está em segundo lugar em números absolutos perdendo somente para a 15ª Subdivisão de Cascavel.

Quando se compara o número de prisões em relação ao número de servidores (funcionários) e o número de habitantes que compõem em comparação fica em primeiro lugar.

A revelação foi feita por dr. Amir Roberto Salmen, delegado-chefe da 12ª SDP durante visita ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Natural de Ourinhos (SP) e há nove anos no Paraná, foi honrado recentemente com o título de Cidadão Honorário de Jacarezinho. Atribui a performance extraordinária e histórica à equipe e ao apoio do governo estadual em viaturas, equipamentos, armamentos, reestruturação, e constantes aperfeiçoamentos.

Trabalhou como delegado em Amaporã, Barra do Jacaré, Itambaracá, Bandeirantes, Santa Mariana, Santa Helena, Matinhos, Farol, Luiziana, Janiópolis, Ribeirão Claro e Carlópolis.

No Grupo de Diligências Operacionais conta com o delegado Pedro Artur Cáprio, tem titularidade ainda em Carlópolis. E o icônico delegado adjunto da 12[, Tristão Borborema, e Emanuel Conrado Mimi Ignácio da Silva, que coordena os agentes da Polícia Judiciária.

Destaca também a presença feminina com delegadas: Caroline dos Santos Fernandes, delegada chefe da Delegacia da Mulher de Jacarezinho, Daiane Dias, titular de Cambará, Patrícia Taboda, de Ribeirão Claro, Renata da Silva Cintra, que comanda o plantão regional de flagrantes, Keylla dos Anjos Melo Glatzl, delegada adjunta de Santo Antônio da Platina, delegada Rayana de Caldas Corrêa Moury Pitanga, de Tomazina, e Keyane Angélica Harshe Frizon, delegada de Ribeirão do Pinhal.

“Estamos vivendo nossa melhor fase”, comemora dr. Amir.

Áreas de Atuação/Municípios

ABATIÁ

CAMBARÁ

CARLÓPOLIS

CONSELHEIRO MAIRINK

GUAPIRAMA

IBAITI

JABOTI

JACAREZINHO – Sede SDP

JAPIRA

JOAQUIM TÁVORA

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

QUATIGUÁ

RIBEIRÃO CLARO

RIBEIRÃO DO PINHAL

SALTO DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

SANTO ANTONIO DA PLATINA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

SIQUEIRA CAMPOS

TOMAZINA

WENCESLAU BRAZ.

Casado há 29 anos com Sônia Maria Meneguim Salmen, tem duas ilhas: Beatriz, de 24, e Vitória, 18 anos.

Possui experiência Internacional. Residiu em Paris no ano de 2012, onde cursou a Escola de formação no idioma francês.

‘Paris Langue’ (STAGE INTERNATIONAL DE PERFECTIONNEMENT EN LANGUE

FRANÇAISE)

Julho/2016, frequentou o Instituto Nacional de Formação da Polícia Nacional – INFPN, na

cidade de Clermont-Ferrand, França, a convite do Governo Francês.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

1984 – 1986 Ensino Profissional de nível técnico em Técnico Agrícola. Fundação Shunji

Nishimura de Tecnologia Agrícola, FSN, Pompeia/SP.

1987 – 1991 Graduação em Agronomia. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita

Filho, UNESP, Botucatu/SP.

1994 – 1999 Graduação em Bacharel em Direito. Universidade Estadual do Norte do Paraná,

UENP, Jacarezinho/PR.

2004 – 2004 Pós-Graduação. Especialização em Técnicas de Polícia Judiciária pela Escola

Superior de Polícia Civil – ESPC, Curitiba/Pr.

2006 – 2007 Pós-Graduação. Especialização em Direito e Processo Penal. Universidade

Estadual de Londrina, UEL, Londrina/PR.

Defesa do Título: Excludentes de Criminalidade: Cade Londrina, UEL, Londrina/PR.

Defesa do Título: Excludentes de Criminalidade: Causas Supralegais Excludentes

de Ilicitude e Culpabilidade.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

12ª SUBDIVISÃO POLICIAL DE JACAREZINHO

2008 – 2009 Pós-Graduação. Especialização em Formulação e Gestão de Políticas.

Universidade Estadual de Londrina, UEL, Londrina/PR.

Defesa do Título: Relação entre queixas populares sobre furto e a instauração de

inquéritos policiais: Condicionantes Administrativas

2014 – 2015 Aluno especial no Mestrado em Políticas Públicas – Universidade Estadual de

Maringá, UEM, Maringá/PR.

2016 – 2019 Graduação em Tecnologia da Segurança da Informação. Faculdade de Tecnologia,

FATEC, Ourinhos/SP

2022 – atual Graduando em Tecnologia da Ciência de Dados. Faculdade de Tecnologia,

ATEC, Ourinhos/SP

ATIVIDADE ACADÊMICA

Professor auxiliar – nível I da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Campus

Bandeirantes/Pr, nas disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal noa anos de 20072013.

Carreira na Polícia Civil do Paraná:

05/12/2003 – Nomeado Delegado de Polícia, através de concurso público;

06/12/2003 a 15/09/2005 – Delegado de Polícia Operacional da 8ª Subdivisão Policial de

Paranavaí;

15/09/2005 a 24/08/2011 – Delegado de Polícia Titular do município de Andirá;

24/08/2011 a 23/11/2011 – Delegado de Polícia Titular do município de Nova Fátima;

23/11/2011 a 29/07/2013 – Delegado de Polícia Titular do município de Cambará;

29/07/2013 a 16/09/2015 – Delegado Subdivisional, Chefe da 16ª Subdivisão Policial de

Campo Mourão;

16/09/2015 – atual – Delegado Subdivisional, Chefe da 12ª Subdivisão Policial de

Carreira na Polícia Civil do Paraná:

05/12/2003 – Nomeado Delegado de Polícia, através de concurso público;

06/12/2003 a 15/09/2005 – Delegado de Polícia Operacional da 8ª Subdivisão Policial de

Paranavaí;

15/09/2005 a 24/08/2011 – Delegado de Polícia Titular do município de Andirá;

24/08/2011 a 23/11/2011 – Delegado de Polícia Titular do município de Nova Fátima;

23/11/2011 a 29/07/2013 – Delegado de Polícia Titular do município de Cambará;

29/07/2013 a 16/09/2015 – Delegado Subdivisional, Chefe da 16ª Subdivisão Policial de

Campo Mourão;

16/09/2015 – atual – Delegado Subdivisional, Chefe da 12ª Subdivisão Policial de

Jacarezinho

Municípios em que atuou acumulando funções:

Amaporã, Barra do Jacaré, Itambaracá, Bandeirantes, Santa Mariana, Santa Helena,

Matinhos, Farol, Luiziana, Janiópolis, Ribeirão Claro e Carlópolis.

HONRARIAS

Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Andirá (2011)

Medalha de bronze pelos 10 anos de polícia civil do Paraná (2013)

Menção Honrosa da Câmara Municipal de Campo Mourão – Comenda 10 de Outubro

(2014)

Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (2019)

Reconhecimento Público pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Governo do

Paraná (2021)

Medalha de Mérito do Tiro de Guerra do município de Jacarezinho (2022)

Medalha de Mérito Administrativo pela Polícia Civil (2022)

Medalha de Prata pelos 20 nos de polícia civil do Paraná (2023).

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario

Leia também: https://npdiario.com.br/especial/conheca-nova-delegada-de-santo-antonio-da-platina/

E também esta: https://npdiario.com.br/cidades/saiba-tudo-sobre-operacao-chocolate-amargo-assista/