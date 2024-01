Elucidado homicídio EM JACAREZINHO

Pela Civil em menos de 24 horas ap ós crime na Vila Silas

A Polícia Civil do Paraná, através de agentes de polícia judiciária da 12a. Subdivisão Policial de Jacarezinho, agiu rápido e elucidou a autoria do homicídio que vitimou o servente de pedreiro Ivan Vilcher (foto), de 36 anos.

A ação criminosa ocorreu na noite desta sexta-feira (12) na Rua Rio Grande, Vila Silas. O ocupante de um veículo da marca VW Gol aproximou-se da vítima e abriu fogo, atingindo-a. Logo em seguida, foi socorrida e encaminhada ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Policiais civis foram acionados e iniciaram as diligências de campo.

Uma testemunha foi encaminhada para a 12a. Subdivisão Policial de Jacarezinho, no início da madrugada, sendo inquirida pelo Delegado-Adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho. Através do seu relato chegou-se ao nome do autor e sua motivação.

Apurou-se que, há dias, que o assassino teve uma desavença com o irmão da vítima, gerando uma série de ameaças contra ambos.

As divergências acentuaram-se até que o criminoso encontrou-se com o desafeto, iniciando uma discussão que motivou o crime.

Um inquérito policial foi instaurado para apuração do caso. A Polícia Civil protocolou um pedido de prisão preventiva. Outras testemunhas também serão ouvidas no curso das investigações. O nome do assassino não foi divulgado.