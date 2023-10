Polícia Civil encarcera seguranças em Andirá

Acusados de tentativa de homicídio

A Polícia Civil do Paraná prendeu temporariamente nesta quinta-feira, dia cinco, três homens, de 33, 38 e 46 anos, suspeitos de tentativa de homicídio ocorrida em Andirá.

De acordo com as investigações, eles trabalhavam como seguranças privados e realizavam rondas no município. O crime ocorreu no dia 30 de agosto deste ano.

“Apuramos que a vítima e o irmão dela eram suspeitos de praticar diversos furtos na região, ações criminosas que teriam motivado os autores da tentativa de homicídio”, explica o delegado Gabriel Caldeira.

Na ocasião do fato, os indivíduos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os dois. Um foi socorrido e resistiu aos ferimentos. O outro fugiu e, a princípio, não foi atingido pelos disparos.

As investigações da Civil continuam a fim de esclarecer os fatos.

Os homens foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra tentativas de homicídio. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou (43) 98872-1451, diretamente com a equipe de investigação.