Polícia Civil promove ação em três cidades

Agentes das Delegacias de Carlópolis, Ribeirão Claro e Santa Mariana

A Polícia Civil realizou nova operação na Represa de Xavantes. A ação se deu durante todo o dia, nesta quarta-feira, 18, e envolveu agentes das Delegacias de Carlópolis, Ribeirão Claro e Santa Mariana.

As diligências visaram a elucidação de crimes patrimoniais ocorridos na região, além da prevenção de outros delitos.

Houve abordagem e averiguação em embarcações, além de entrevistas investigativas e orientação à população local.

A corporação utilizou a lancha Dínamo 3 nas atividades (fotos). Tais ações serão realizadas com maior frequência, visando a prevenção especializada de crimes no entorno da represa.