Polícia Civil identifica autor de tentativa de homicídio em chácara

Crime ocorreu numa chácara do Monte Real em Santo Antônio da Platina

Neste domingo (15), de manhã, numa festa que ocorria numa chácara do distrito de Monte Real ocorreu uma discussão entre dois indivíduos que resultou numa tentativa de homicídio, em Antônio da Platina.

Segundo as testemunhas ouvidas, a reunião teria se iniciado perto da meia-noite e todos pretendiam ficar até o dia seguinte no local. Porém, quando o dia amanheceu, um rapaz de 19 anos esbarrou em outro de 23, quando ocorreu um breve desentendimento entre ambos e que teria sido controlado rapidamente entre os demais presentes.

Contudo, instantes depois, o mais jovem foi até a churrasqueira, pegou uma faca e repentinamente desferiu um golpe no abdômen da vítima de 23 (foto do local onde aconteceu o crime ) e pretendia desferir nova agressão com a arma branca (fotos) quando foi impedido por um dos convidados.

A vítima foi encaminhada à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Jacarezinho e o “amigo” saiu.

O rapaz foi interrogado e alegou não se lembrar, alegando estar muito embriagado no momento dos fatos.

A vítima permanece internada e estável. O golpe desferido chegou muito próximo de atingir o seu coração e teria perfurado fígado e pulmão. A Polícia Civil está prestes a concluir o inquérito e o o autor será indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (recurso que dificulta defesa da vítima).