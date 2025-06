Polícia Civil muda de SEDE em S. Antônio

Será na rua sete de Setembro

A sede da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina será na Rua Sete de Setembro, na frente do Chico’s Restaurante, centro de Santo Antônio da Platina (fotos acima).

”Ainda não há previsão, mas eu acredito que nas próximas semanas, talvez até o fim do mês, vamos nos transferir porque o imóvel que a gente ocupa hoje foi reclamado de volta apelo IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural. A gente terá que sair e aí foi locado esse outro imóvel. Porém, em paralelo, há a expectativa de migrar para um prédio próprio mais para a frente”, disse o delegado Rafael Guimarães na manhã desta segunda-feira, dia dois.

A sede da 38ª Delegacia Regional de Polícia Judiciária fica na esquina das ruas Marechal Deodoro e Joaquim Ribeiro Mendes, no centro (foto acima).

Em 2023, Os deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli, ambos do PSD, participaram de audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que confirmou a construção do novo fórum de Santo Antônio da Platina.

Ao lado do fórum será erguida a sede da corporação.

Dr. Rafael e a delegada adjunta Keylla dos Anjos Melo Glatzl (foto abaixo) com supervisão do delegado chefe da 12ª Subdivisão de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen foram informados da possibilidade de construção de uma Delegacia Cidadã em Santo Antônio da Platina, sendo necessária a localização de um terreno adequado para este fim. O então prefeito Professor Zezão, então elaborou junto com sua equipe projeto de lei para doação de imóvel, o qual teve aprovação unânime pelos vereadores da Câmara do Vereadores, resultando na publicação da Lei nº 2.207/2024 em 03 de setembro de 2024, com a doação de área de 2.565 m², nas proximidades do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

A antiga delegacia na Vila Claro funcionava num espaço contíguo ao da cadeia, com frequentes rebeliões.

Depois da transferência da Polícia Judiciária, a carceragem passou a abrigar apenas mulheres infratoras da região.

A obra na Cidade Joia deverá ser erguida em no máximo 3,5 anos.

Além de Londrina, contam com unidades da Delegacia Cidadã as cidades de Curitiba, Matinhos, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Almirante Tamandaré, Araucária, Paranaguá, São José dos Pinhais, Guaíra e Cascavel. Outras três estão em construção, em Colombo, Ivaiporã e Maringá.

Existem quatro tipos: padrão I-A, com 350 metros quadrados; I-B, com apenas um pavimento, de 700 metros quadrados; II, com dois pavimentos; e III, com três pavimentos.

