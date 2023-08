Foi o 64º encarceramento da corporação só no ano de 2023

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prendeu na tarde desta sexta-feira (18) na Vila Domingues um homem de 36 anos.

Contra ele, a Justiça expediu mandado de prisão em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia para filha, totalizando mais de nove mil reais. Após detido, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.

Essa foi a 64a. prisão com participação da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal só no ano de 2023.