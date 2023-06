Em Santo Antônio Polícia Civil prende homem de 88 anos

Por posse ilegal de arma de fogo e receptação

Na manhã desta quinta-feira (dia primeiro), equipe da Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina deu cumprimento a mandado de busca domiciliar em uma residência do Bairro Dr. Jamidas.

No local, apreenderam um Taurus calibre .32 e 01 espingarda CBC calibre .12, além de munições. Foi constatado também que o revólver tinha registro de roubo.

O morador, um homem de 88 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação.

O mandado de busca foi autorizado pelo Poder Judiciário e com concordância do Ministério Público, após representação do delegado de polícia, em investigação que tramita sob sigilo.