Polícia Civil prende ladrão de MALOTE

Dinheiro e armas apreendidos e um homem foi preso

A Polícia Civil de Carlópolis prendeu um homem nesta sexta-feira, 09. A ação se deu durante investigações de um roubo praticado em Carlópolis.

O roubo ocorreu na segunda-feira, 05, em um posto de combustíveis, sendo subtraído um malote de dinheiro. Durante as diligências, verificou-se a participação de uma pessoa, funcionária do posto, que teria passado informações privilegiadas e facilitado a prática do crime.

Policiais civis de Carlópolis e de Jacarezinho deram cumprimento a mandado de busca e apreensão, sendo localizados quase R$ 4.000,00 levados no roubo e uma pistola calibre 9mm (que foi roubada em Santo Antônio da Platina).