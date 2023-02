Cambará: Polícia Civil prende ladrões de fios elétricos em Cambará

Os marginais têm 19 e 20 anos de idade

Exclusivo: A Polícia Civil de Cambará cumpriu mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens, de 19 e 20 anos, suspeitos de furtar cabos de energia em uma escola, em Cambará. As capturas aconteceram nesta semana na mesma região. Foram furtados 750 metros de fios.

O crime ocorreu na madrugada do dia 18 de janeiro deste ano. Um dos indivíduos teria estourado o cadeado do portão da escola e o segundo elemento realizado a subtração dos fios com a utilização de ferramentas.

INVESTIGAÇÃO – Conforme disse ao Npdiario a delegada Daiana Dias nesta sexta-feira, dia dez, o crime vem sendo tratado com urgência, diante dos diversos furtos de fiação de energia ocorridos na cidade.

As investigações estão em andamento a fim de esclarecer por completo o fato.

O rapaz de 19 é investigado pela prática de outros furtos.

Já o jovem, de 20, possui passagem pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Ambos foram encaminhados à cadeia pública do município.

Caso sejam condenados, a pena de furto qualificado varia de dois a oito anos de reclusão.