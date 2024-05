Polícia Civil prende matador em Pinhal

Assassinado com golpes de faca e arrastado com uma corda

Policiais Civis e Militares do Município de Ribeirão do Pinhal cumpriram, nesta semana, mandados de prisão e de busca e apreensão na residência de um investigado pelo último homicídio ocorrido na Cidade, o qual vitimou a pessoa de Claudinei Vicente, vulgo “Tuti” (foto principal).

Na oportunidade, preso um indivíduo de 24 anos o qual, quando ouvido na Unidade Policial, confessou a prática do crime bem como narrou ter utilizado uma corda para arrastar o corpo até o local onde foi encontrada a vítima, já sem vida.

Tuti tinha condenação por tráfico de entorpecentes.

Com a prisão e confissão do investigado, a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal concluiu as investigações sobre o caso.