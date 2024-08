Polícia CIVIL realiza prisões em Carlópolis

Por latrocínio (roubo seguido de morte) e tráfico

Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta semana duas pessoas em Carlópolis. A ação ocorreu após investigações sobre um latrocínio.

Durante o cumprimento dos mandados, ambos foram presos com drogas e dinheiro numa casa, respondendo por tráfico de drogas.

Após novas diligências, uma ação conjunta das Polícias Civis do Paraná e de São Paulo, juntamente com a Polícia Militar de São Paulo, prendeu o principal suspeito do crime na cidade de Fartura/SP.

Durante as investigações localizada e apreendida uma arma de fogo, calibre .357, produto de furto.

As investigações continuam.