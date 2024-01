Polícia Civil soluciona furtos em Jacarezinho

Prisões, apreensões e comunidade satisfeita com pragmatismo da corporação

No decorrer da semana, a Polícia Civil de Jacarezinho (12a.Subdivisão) realizou intensos trabalhos de investigação que resultaram na elucidação de diversos furtos registrados no município.

Os boletins de ocorrência formalizados não apontaram a identidade dos infratores, demandando dos agentes de polícia judiciária da 12ª SDP um esforço investigativo mediante diversas diligências de campo que foram capazes de revelar a autoria dos delitos.

E também possibilitar a ação do Ministério Público para devida responsabilização criminal.

Confira os casos solucionados:

1)No dia 18 de janeiro, por volta de 11h20, uma motocicleta da marca Honda CG 160 Fan, pertencente a um idoso de 71 anos foi levada defronte a um bar situado na Vila São Pedro. Investigadores debruçaram-se sobre o caso e desvendaram a identidade do elemento que, segundo familiares, passava por um surto psicótico no momento do apoderamento (foto). A motocicleta foi restituída para a vítima.

2) No dia 21 de janeiro, durante a madrugada, uma residência situada na Vila Rural foi alvo de invasão, quando então houve a subtração de um botijão de gás e, na sequência, incendiado o local. Agentes de polícia judiciária diligenciaram em torno do caso, analisando vestígios, e chegaram ao nome do responsável, de 38 anos, conhecido por cometer diversos furtos e consumo de drogas.Indiciado pela prática de furto qualificado e incêndio doloso e o caso enviado para o Ministério Público.

3) Uma vítima de 36 anos registrou boletim de ocorrência narrando que foram levados de sua construção diversas luminárias por volta de 23h17 do dia 20 de janeiro na Rua Benjamin Constant. Os agentes analisaram imagens e chegaram a identidade do autor (38 anos, com diversas passagens criminais no Estado de São Paulo) que foi indiciado pelo crime de furto agravado (durante repouso noturno) e as conclusões foram enviadas à Promotoria de Justiça.

4) Um casal registrou ocorrência narrando que na mesma data (20 de janeiro), pela manhã, na Rua do Rosário, ocorreu o furto de cerca de R$ 300,00 que se encontravam em sua carteira dentro de um veículo estacionado(foto). Policiais civis aprofundaram as investigações de identificaram o criminoso de 38 anos ( o mesmo que subtraiu luminárias pertencentes à vítima anterior).

5)No dia 17 de janeiro, por volta de 11h, no interior de uma farmácia situada no centro, uma vítima de 34 anos registrou o furto de seu aparelho celular da marca Xiomi Redmi. O trabalho de investigação da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho foi responsável pela elucidação do caso, com a identificação da autora, de 43 anos, resultando na recuperação e restituição do terminal telefônico.

A Polícia Civil tem a missão de elucidar a autoria dos crimes e apontar a identificação de seus autores para que haja a responsabilização criminal.