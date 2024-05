Polícia evita suicídio de mulher com faca em Siqueira Campos

Não aceitava fim da relação e ameaçava se matar

As Polícias Militar e Civil de Siqueira Campos atenderam ocorrência nesta semana.

A PM patrulhava no centro quando foi abordada por homem que relatou ter acabado de terminar seu relacionamento amoroso com sua convivente, ao passo em que ela se recusava a entregar seus documentos pessoais e roupas, bem como que se ele fosse realmente embora, ela se mataria.

O rapaz pediu, então, que os policiais o acompanhassem até a residência.

No local, já com a Polícia Civil presente, a mulher estava com uma faca direcionada para seu abdômen, ameaçando a todo momento que iria se suicidar. Após muito tempo de conversa e orientação, foi convencida a jogar a faca (foto) a vários metros de distância, momento em que foi forçada a entrada da equipe pela porta para imobilizá-la.

Ela foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia da cidade. Acompanhada da tia e com ferimentos superficiais causados pela faca, recebeu alta depois.

Deve ser ressaltada a expertise de todos e, em especial, do agente da Polícia Judiciária Fernando César Teixeira, que teve atuação exemplar no caso, ajudando muito a evitar a morte da jovem, que se tranquilizou na sequência. A mulher aceitou o fim do relacionamento, que poderá ou não ser retomado, mas existem muito outros rapazes com o quais poderá manter contatos, sem dramas nem estresse.