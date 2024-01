Polícia Militar COMBATE os motociclistas irresponsáveis

Manobras arriscadas e veículos irregulares

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina realizou do Natal até o fim do ano ações de trânsito no Centro da cidade.

Durante patrulhamento e de muitas reclamações de bagunça feitas por motociclistas, as equipes intensificaram a fiscalização e abordaram dezenas de veículos.

Ao todo, apreenderam cinco motos por diversas irregularidades (falta de habilitação, falta de placa, falta de equipamento obrigatório, retrovisor em desacordo com as normas do CONTRAN, rabeta cortada, sem filtro de ar, entre outros).

Diante dos fatos, os veículos foram apreendidos e levados ao pátio da 4ª CIA para confecção de documentos pertinentes. Os condutores foram identificados e advertidos/orientados e autuados. Foram 17 AIT’s (Autos de Infração de Trânsito) confeccionadas no total.

