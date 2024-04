PM de CARLÓPOLIS prende um bandido

Motocicleta havia sido furtada em Jacarezinho

A Polícia Militar de Carlópolis, no fim de semana, prendeu homem por furto.

Os policiais receberam informações de que uma motocicleta, Honda CG Titan, furtada no município de Jacarezinho foi vista transitando em Ribeirão Claro e que teria ido sentido a Carlópolis. Foram realizadas diligências a fim de localizar a referida moto, até que foi encontrada abandonada na Rua do Monge.

Diversas denúncias indicavam o autor do furto e, com o auxílio do efetivo de Operações com Cães, ele foi localizado e detido em seguida. Com as imagens de câmeras de monitoramento no momento do crime, foi possível confirmar a autoria.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências, assim como a motocicleta recuperada para posterior restituição a seu proprietário.