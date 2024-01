Polícia Militar de Pinhalão atende roubo e prende 1

Um dos envolvidos foi encarcerado

A Polícia Militar de Pinhalão, nesta quarta-feira, dia três, atendeu ocorrência de roubo no centro da cidade.

Os PMs foram informados de que havia um roubo em andamento sendo realizado por duas pessoas em uma motocicleta, e que estariam armados. De imediato, as equipes deslocaram até o endereço e conseguiram localizar a vítima, que relatou ter sido subtraída sua bolsa e seu aparelho celular.

Com isso, reforçaram o policiamento no local e realizaram diligências com a ciência das características dos autores, quando viram uma motocicleta com dois homens apresentando as mesmas características.

Foi então dada voz de abordagem que não foi acatada e se evadiram das equipes por cerca de um quilômetro, até que colidiram contra um barranco e caíram. Um deles conseguiu fugir a pé e o outro abordado. Com este, localizados os pertences da vítima, além de um simulacro de arma de fogo, utilizado para cometer o crime.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A moto utilizada era produto de furto, sendo também encaminhada para as devidas providências e posterior restituição ao proprietário.