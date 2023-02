Polícia Militar de Santo Antônio da Platina prende 2

Por receptação e furto na Vila São José

Nesta quarta-feira (15) a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina foi acionada na Vila São José, pois uma casa foi furtada.

A solicitante informou que naquela tarde furtaram uma cadeira de área, avaliada em torno de R$ 200,00, a qual estava em sua residência. O criminoso havia pulado o muro, já que o portão da casa estava fechado.

Assim, a senhora foi orientada e a situação, encaminhada à 38ª Delegacia de Polícia Civil.

Mais tarde no mesmo dia, no bairro Bela Vista, os policiais abordaram dois homens (25 e 19 anos), sendo que tinham ciência, por intermédio de denúncia anônima, que o mais velho estaria furtando residências. Quando questionado sobre o fato, confirmou a autoria do crime da cadeira acima citada, e que após se encaminhou à casa de um senhor, que comprou o objeto pelo valor de R$ 50,00.

A equipe se deslocou até a casa do receptador, que confirmou a compra pelo valor indicado. Diante dos fatos, dada voz de prisão ao autor do crime de furto e ao outro homem pelo crime de receptação.