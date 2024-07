Polícia Militar ganha exposição pelos 170 ANOS NO PARANÁ

Mostra segue até esta sexta-feira

Os 170 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), celebrados no dia 10 de agosto, são tema de uma exposição inédita do Arquivo Público do Paraná. A mostra “Raízes Paranaenses – Celebrando 170 anos da Polícia Militar” foi aberta na segunda-feira (29) e segue até sexta (2), na sede do Arquivo Público, em Curitiba, e conta com documentos, veículos, vestuário e itens de memorabília que marcam fatos importantes dessa história.

Na exposição, é possível conferir itens do acervo do Museu da PMPR e também documentos do próprio Arquivo Público, órgão vinculado à Secretaria da Administração e da Previdência, responsável por guardar e preservar documentos que narram a história do Paraná desde o período em que o Estado era uma província.

A mostra da PMPR inaugura as exposições físicas do projeto Raízes Paranaenses, que traz publicações online de documentos históricos encontrados no acervo próprio da instituição. “O projeto Raízes apresenta a memória do Paraná, antes mesmo dele ser estado, quando ainda comarca de São Paulo, e também após a sua emancipação. Ele conta então a história do nosso povo, das nossas entidades, como a Polícia Militar”, explicou o secretário estadual da Administração e Previdência, Claudio Stabile.

“Temos toda a documentação histórica da PMPR no nosso acervo, desde a sua criação até batalhas importantes que mostram como a corporação se aperfeiçoou na segurança da sociedade e no seu papel na história do Paraná”, afirmou a diretora do Arquivo Público, Kássia Cavalari Basso. “A PMPR e o Arquivo Público têm uma história que se mescla, foram fundados com apenas um ano de diferença, logo que o Paraná foi emancipado de São Paulo”.

EXPOSIÇÃO – Fazem parte da exposição os originais de leis, como a de número 7, de 10 de agosto de 1854, que criou a Companhia de Força Policial, a futura Polícia Militar do Paraná; e a de número 30, de 18 de março de 1857, que cria oficialmente a Banda da Polícia Militar. Outro item é a máscara mortuária de Zacarias de Góis e Vasconcelos, primeiro governador da Província do Paraná, responsável pela criação da corporação; e o Brasão de Armas do Estado do Paraná, originalmente pintado pelo artista Alfredo Andersen.

Entre os itens do acervo da PMPR, estão viaturas históricas, como um fusca e uma caravan, a metralhadora Nordenfelt, que era a maior aposta bélica do Regimento de Segurança e foi utilizada na Batalha do Irani, da Guerra do Contestado; e a bandeira do Brasil que cobriu o caixão do coronel João Gualberto, morto na mesma batalha, em 1912.

“Agora, no dia 10 de agosto, a PMPR comemora seus 170 anos. É uma instituição que vem de uma história que se complementa com a história do Paraná, que tem em todos os nossos municípios policiais que nos representam e que são o braço do Estado em contato com o cidadão”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “E essa homenagem para nós que somos militares, que prezamos muito por esse simbolismo, é muito importante”.

O comandante do 1º Comando Regional da PMPR, tenente-coronel Sérgio Augusto Silva, ressaltou que a mostra é importante principalmente para apresentar a história da corporação a um público mais jovem. “O presente e o futuro não existem sem referenciar o passado. E também não adianta termos um passado e uma história tão importantes sem que eles sejam contados às pessoas. Por isso essa exposição é importante, porque mostra ao público esse passado”, destacou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o chefe da Casa Miliar, tenente-coronel Marcos Tordoro; os secretários estaduais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; da Fazenda, Norberto Ortigara; da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza; da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; e da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani; o diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado; e a controladora-geral do Estado, Letícia Ferreira da Silva.