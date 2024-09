Polícia prende autor de uma tentativa de FEMINICÍDIO em SAP

Viciado usou faca para golpear vítima

A Polícia Civil prendeu um homem de 43 anos apontado como suspeito da tentativa de feminicídio de uma mulher de 23 anos, ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (05).

Conforme apurado, a vítima foi sequestrada próxima a sua residência e levada a um canavial às margens da PR-092, onde sofreu vários golpes de faca na região do pescoço e teve o pulmão perfurado.

A investigação realizada pelos policiais civis, com auxílio de informações por policiais militares, permitiu identificar o suspeito, o qual foi interrogado pelo delegado e confessou a autoria do crime, alegando que teria feito porque a vítima “roubou” 20 pedras de crack e dizendo informalmente que achou que a vítima teria morrido no local do crime.

A vítima, hospitalizada em estado grave, também foi ouvida e com dificuldades em se expressar confirmou que o suspeito preso foi o autor das facadas, mas o motivo do crime seria o fato de ter denunciado por violência doméstica um ex-companheiro que foi preso dias atrás e esse amigo dele quis se vingar por ela ter ido atrás da polícia.

Os policiais civis também apreenderam a lâmina de uma faca utilizada no crime, que estava na frente da casa do suspeito num local onde o mesmo ateou fogo e também trabalha para identificar outros envolvidos, inclusive sendo constatados indícios, mas ainda sem confirmação probatória, a hipótese da vítima ter sido abusada sexualmente pelos suspeitos.

Veja também: https://npdiario.com.br/capa/encontrada-moca-semi-nua-e-esfaqueada-em-santo-antonio/