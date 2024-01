Polícia prende ladrão platinense (veja fuga)

Tem 25 anos, já tinha passagens anteriores e trocou celular furtado por droga

Foram veiculadas no Npdiario, neste fim de semana, reportagem com imagens de um ladrão fugindo na rua Coronel Capucho após cometer furto qualificado ocorrido no sábado ( dia 13) em uma residência localizada no centro de Santo Antônio da Platina, perto do Colégio Tia Ana Maria.

Na ocasião, o autor pulou o muro da residência e entrou na casa por volta das 7h10m quando tentou subtrair um notebook, porém não conseguiu porque a moradora(que mora com o filho) acordou e gritou por socorro.

O marginal fugiu levando um celular iaomi Redmi 10.

Ninguém se machucou.

A equipe de investigação estava em diligências para localização do indivíduo, mas ele se apresentou acompanhado de advogado na manhã desta terça-feira (16) e confessou, alegando ser dependente químico de crack , o que o motiva a cometer crimes para sustentar o vício.

Possui passagens por tráfico de drogas e roubo e foi indiciado pelo crime de furto qualificado.

Vai responder em liberdade.

A sociedade se revolta porque a polícia faz o papel dela e a legislação parece estimular a impunidade (sem culpa de promotores e juízes). Nesse caso, possivelmente será condenado, contudo não ficará mais do que dois ou três meses encarcerado.

