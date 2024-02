NORTE PIONEIRO: Polícias BUSCAM LADRÃO de padaria

Roubou a mão armada estabelecimento na Vila Claro

Em posse de arma de fogo, um elemento invadiu uma panificadora da Vila Claro e deu voz de assalto ao funcionário do caixa, subtraindo um celular, R$ 170,00 e quatro latas de cerveja, em Santo Antônio da Platina. Aconteceu na manhã do dia 22 de janeiro deste ano.

Após o fato, policiais militares e civis realizaram diligências que resultaram na identificação do autor do crime, sendo representado pelo delegado pela prisão preventiva, que teve concordância do Ministério Público e decretada pelo juízo da Vara Criminal.

Tendo em vista o interesse público e observando a Lei de Abuso de Autoridade, divulga-se a nome do suspeito foragido: FRANCESCO SOARES PESSOA (foto de capa), 33 anos, natural de Santo Antônio da Platina.

Quaisquer informações do paradeiro do foragido entrar em contato com os telefones 190, (43) 99150-0190 e (43) 3534-8902 ou mensagem nas páginas das redes sociais da Delegacia.