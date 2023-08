Polícias prendem 8 em Jacaré e Andirá

Operação das Polícias Militar e Civil

As Polícias Civil e a Militar prenderam preventivamente oito pessoas nesta terça-feira (22) nos municípios de Andirá e Jacarezinho. A ação teve como objetivo desarticular uma rede envolvida no tráfico de drogas nos dois municípios.

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Nos locais investigados houve a apreensão de celulares e drogas. A ação contou com a participação de 35 policiais.

A investigação começou no meio do mês de junho com a prisão, por parte da Polícia Militar, de um suspeito que recolhia drogas em Jacarezinho as vendia em Andirá.

“Por conta disso, cumprimos os mandados nas duas cidades, realizando assim a prisão de todos os envolvidos”, afirma o delegado Gabriel Caldeira.

As investigações continuam a fim de identificar demais envolvidos e esclarecer os fatos.