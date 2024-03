Porte ilegal de arma dá cadeia: Cambará

Em Cambará

A Polícia Militar de Cambará prendeu homem por porte ilegal de arma de fogo no final de semana.

Os Policiais Militares estavam realizando patrulhamento ostensivo preventivo no Bairro Gonzaga quando viram duas pessoas em atitude suspeita. Eles estavam no meio da via e demonstraram sinais de nervosismo ao perceber a presença da viatura, aparentando estar com algo ilícito.

Devido às circunstâncias, os policiais deram voz de abordagem aos dois, que acataram as ordens. Durante a busca pessoal, foi localizado na cintura de um deles, uma pistola da marca Taurus, modelo PT938, calibre .380, contendo treze munições intactas.

O abordado foi detido, recebeu voz de prisão pelo porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Cambará, juntamente com o armamento apreendido, para que fossem adotadas as medidas pertinentes.