POSSE da nova diretoria da AMP

Governador confirmado na posse

A posse dos 79 integrantes da nova Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) – que terá o prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, como presidente – será um dos pontos altos da segunda edição do Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses). O evento será promovido pela AMP de 29 a 30 de abril no UP Experience (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, bairro Ecoville), em Curitiba.

Marcel tomará posse como presidente da AMP no dia 29/04, às 9h, com a presença especial do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O atual presidente da Associação e secretário da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, está convidando os prefeitos e prefeitas para a transmissão de cargo da nova Diretoria no dia 30/04, às 15h30.

Além do governador Carlos Massa Ratinho Junior, participam também da abertura oficial do encontro o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi, além de dezenas de secretários estaduais, parlamentares, autoridades públicas estaduais e federais e de prefeitos de quatro Estados (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul).

A CHAPA

A chapa da nova Diretoria da AMP – intitulada “Juntos, pelo Desenvolvimento do Paraná“ – tem 79 integrantes e assumirá o comando da organização no biênio 2025/2027. Pela primeira vez nos 60 anos de história da AMP, o prefeito de Curitiba terá cargo na Diretoria. Eduardo Pimentel será o diretor de Relações Institucionais e Políticas da AMP.

O presidente eleito, Marcel Micheletto, destacou três aspectos principais na chapa que articulou para dirigir a AMP pelos dois próximos anos. Um deles é a participação de prefeitos e prefeitas de todas as 19 regiões do Estado.

O prefeito de Assis Chateuabriand ressaltou ainda as presenças tanto de pequenos quanto de grandes municípios na chapa, incluindo Curitiba, que terá o prefeito Eduardo Pimentel como diretor de Relações Institucionais e Políticas.

Finalmente, Marcel Micheletto destacou o recorde de integrantes mulheres na Diretoria.

São 37 prefeitas no Paraná. Deste total, nove (11,5%) estão na nossa chapa, um recorde.

APOIADORES E PATROCINADORES

O II Emupar tem o apoio e o patrocínio das seguintes organizações:

Assembleia Legislativa do Paraná, Atman Tecnologia Ltda, Banco do Brasil, Brink Mobil, Caixa Econômica Federal, Ciedepar, Cispar, CNM, Consignet Sistemas, Consórcio Paraná Saúde, Convicta, Criação Educativa Distribuidora e Editora, CRT-04, Detran, Ezco, GovBR – Governança Brasil, Governo do Paraná, Governo Federal, HMB Móveis, IPZ, Itaipu Binacional, Polis Civitas, Portos do Paraná, Paraná Projetos, RIC TV, Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria Estadual do Planejamento, Secretaria Estadual do Turismo, Serpro, Sigma, Soufan, Tecmakers, Unilivre e Yamadiesel.

Maior encontro de municípios do Sul do Brasil, o Emupar é uma promoção da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), com o apoio das 19 associações regionais de municípios. Na sua primeira edição, no ano passado, o evento reuniu 2,5 mil gestores públicos de 16 Estados.

Veja aqui a programação completa do encontro:

https://emupar.com.br/programacao/

Link das inscrições:

https://www.institutopz.com.br/evento/ii-emupar-encontro-dos-municipios-paranaenses/inscreva-se/