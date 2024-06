PP define Maria Victoria na presidência da legenda

Mais de 700 lideranças de todas regiões estiveram presentes

O Progressistas do Paraná (PP) reuniu, na noite de segunda-feira (17), em Curitiba, mais de 700 lideranças nacionais e regionais e elegeu, por aclamação, a chapa liderada pela deputada estadual Maria Victoria. Todos os deputados federais e estaduais da legenda fazem parte da nova executiva 2024-2027.

A convenção teve a participação do presidente nacional do PP, Senador Ciro Nogueira, do governador Ratinho Júnior (PSD) e do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e pré-candidatos de todas as regiões.

Maria Victoria agradeceu o apoio, fez um breve balanço do avanço da legenda nos últimos anos e reforçou o compromisso de fortalecer o partido que hoje é uma das principais forças políticas do Paraná. A legenda está presente com diretório ou provisórias em 92% dos municípios paranaenses.

“O Progressistas do Paraná cresce e se consolida em todos os cantos do estado. Somos um time que joga unido, com clareza e transparência. É assim a nossa relação com os prefeitos e vice-prefeitos, com os deputados, vereadores, lideranças e com Governo do Estado”, disse.

“A aliança com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior é sólida e produtiva. Compartilhamos valores e objetivos comuns, trabalhando para promover o crescimento econômico, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida de todos os paranaenses”, completou.

A presidente reforçou o projeto do Progressistas ter pré-candidato a prefeito e chapas completas de vereadores em 170 cidades do Estado, entre elas Curitiba (Maria Victoria), Ponta Grossa (Joce Canto), Cascavel (Marcio Pacheco), Londrina (Maria Tereza), Maringá (Silvio Barros) e Foz do Iguaçu (Paulo Mac Donald).

“Somos municipalistas e vamos disputar as maiores cidades do estado do Paraná. Garantir saúde mais perto da população, melhoria no ambiente para negócios, educação inovadora e inclusiva, geração de empregos, agronegócio mais forte e uma segurança cada vez mais presente”, afirmou.

DEMOCRACIA E CIDADANIA – O evento também foi marcado por discursos em defesa da democracia e da cidadania. Ciro Nogueira destacou o Paraná como exemplo para o país e garantiu apoio decisivo da Nacional ao diretório paranaense, reconhecendo sua importância estratégica.

“ O Paraná é um estado referência para o Brasil. Temos um diretório forte e uma das bancadas mais qualificadas na Câmara Federal”, afirmou.

Ricardo Barros, secretário da Indústria, Comércio e Serviços, ressaltou a qualidade dos quadros do Progressistas no Paraná e a necessidade de uma gestão eficaz para todo o estado.

“Vamos ser a segunda força política do Paraná, atrás apenas do PSD. Temos condições para conquistar a confiança do eleitor e levar qualidade de gestão para todo o Paraná”, disse.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, também prestigiou o evento e expressou gratidão à base do Progressistas por seu apoio na Assembleia Legislativa e em Brasília.

“Vim fazer um agradecimento a toda família Progressistas. Não se governa sozinho e eu tenho a alegria de ter na Assembleia Legislativa uma base importante de deputados do Progressistas. Que o partido continue crescendo e defendendo os interesses do Paraná”, destacou.

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, enfatizou o papel do partido no desenvolvimento e na melhoria da capital.

“O Progressistas é um partido organizado, sabe trabalhar e é municipalista.

Um partido que ajudou até agora a fazer Curitiba ser a melhor cidade do país para se viver. Eu quero as ideias, as pessoas e a força do Progressistas nesta caminhada. Vamos juntos continuar administrando a nossa cidade”, afirmou.

Para o prefeito de Londrina, Marcelo Belinatti, na vida pública é preciso saber como melhorar a vida das pessoas. “Para aqueles que serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, é crucial entendermos nossos deveres. Estamos aqui para servir o ser humano”, disse.

BANCADAS FEDERAL E ESTADUAL – Os deputados federais e estaduais reforçaram o compromisso do Progressistas com um modelo de boa política e bons resultados. O partido se posiciona como defensor do agronegócio e promotor do desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado.

Para o deputado federal Tião Medeiros, o Progressistas se consolida como um partido estratégico. “É preciso buscar e resgatar as balizas morais e jamais perder o bom senso, o equilíbrio e o rumo para onde queremos seguir. O Paraná é o Brasil que dá certo e vamos replicar esse modelo para todo o país”, disse.

O deputado federal Pedro Lupion elogiou o crescimento da bancada e a competência do partido na administração pública, especialmente no agronegócio.

“O partido tem uma representatividade enorme em todos os cantos do Paraná. É o estado que mais tem deputados federais do Progressistas no Brasil e na Assembleia Legislativa a bancada cresce a cada dia. Hoje não existe partido neste Brasil que defenda o agro brasileiro e o produtor rural como o Progressistas”.

Segundo o deputado federal e líder da bancada em Brasília, Toninho Wandscheer, a missão para as eleições deste ano começa agora. “Tenho certeza de que faremos um trabalho excepcional no Paraná, contribuindo para eleger a maioria dos prefeitos, prefeitas e vereadores. Vamos trabalhar juntos para realizar um belo trabalho”.

O deputado federal Dilceu Sperafico enfatizou o trabalho e a importância do partido em Brasília. “O Partido Progressistas escreve sua história, tanto no agronegócio quanto em votações decisivas. Com as eleições chegando, vamos formar uma chapa forte e abrangente de prefeitos e vereadores.”

De acordo com o deputado federal Marco Brasil, o Progressista é o partido da boa política e de bons resultados. “Parabéns a todos que vieram e acreditam na força do Progressistas. O partido vai dar amparo e oportunidade a todos”, afirmou

O deputado estadual Paulo Gomes também deixou seu apoio a todos os presentes. “O Progressistas vai fazer certamente uma quantidade grande de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Somos em cinco deputados estaduais na Assembleia Legislativa e quero me colocar à disposição de todos”.

Para o deputado estadual Matheus Vermelho o partido é sólido e faz a diferença no estado do Paraná. “Estamos no Progressistas trabalhando para que o Paraná continue firme e forte. Vamos fazer a diferença.

O deputado estadual e líder da bancada na Assembleia, Adriano José, pontuou a expansão contínua e influência crescente do Progressistas. “Nosso partido vem crescendo dia após dia. O Paraná atravessa um momento extraordinário sob a liderança do governador Ratinho Júnior, e estamos orgulhosos de contribuir para sua administração. Desejo sucesso a todos os pré-candidatos em suas jornadas”.

O deputado estadual Marcio Pacheco compartilhou sua alegria em fazer parte do partido e pré-candidato a prefeito de Cascavel. “O Partido Progressista abriu as portas para mim e para nossa cidade. Com a graça de Deus, Cascavel pode sonhar com seu próximo prefeito do Progressista”.

PRESIDENTE DE HONRA – A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, também foi indicada para a função de presidente de honra da legenda. A nomeação reflete o reconhecimento pela dedicação ao fortalecimento da legenda e ao desenvolvimento do Estado do Paraná.

“A emoção tomou conta e passou um filme na minha cabeça de toda nossa trajetória e história. A mulher é valorizada e tem vez no Progressistas. Obrigada pela honraria que recebo hoje”, afirmou Cida, a primeira mulher a governar o estado do Paraná.

Para ela, a convenção mostra o compromisso do partido em desenvolver e implementar políticas públicas que realmente façam a diferença nas cidades.

“Queremos atender às necessidades reais das pessoas e somos verdadeiros representantes da população. Com uma equipe qualificada e comprometida, estamos prontos para contribuir significativamente para o Brasil. Juntos, fortalecemos nosso compromisso com o povo do Paraná e trabalhamos para um futuro melhor”, destacou.

PRESENTES – Também estiveram presentes os deputados estaduais Alexandre Curi (PSD), Cristiane Silvestri (PSDB), Mabel Canto (PSDB) Alysson Wandscheer (SD) e o deputado federal Vermelho (PSD).

Comissão Executiva Progressistas 2024 – 2027

Presidente – Deputada estadual Maria Victoria

1º Vice-Presidente – Deputado federal Tião Medeiros

2º Vice-Presidente – Deputado estadual Adriano José

3º Vice-Presidente – Deputado federal Dilceu Sperafico

Secretário-Geral – Deputado federal Pedro Lupion

1º Secretário – Deputado estadual Paulo Gomes

2º Secretário – Deputado estadual Marcio Pacheco

Tesoureiro-Geral – Deputado federal Toninho Wandscheer

1º Tesoureiro – Cesar Silvestri (Guarapuava)

2º Tesoureiro – Deputado estadual Matheus Vermelho

Integrantes da Executiva

Secretário da Indústria, Comércio e Serviços e Deputado federal licenciado Ricardo Barros

Deputado federal Marco Brasil

Presidente do IPEM PR Cesar Mello

Chris Puppi (Campo Largo)

Vereadora de Ponta Grossa Joce Canto

Evandro Roman (Cascavel)

Vereadora de Londrina Jessicão

Lucio de Marchi (Toledo)

Marinalva Dias Carvalho (Barbosa Ferraz)

Vice-prefeito de Umuarama Hermes Pimentel da Silva

Paulo MacDonald (Foz do Iguaçu)