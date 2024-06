PR-092: Trecho fecha de forma emergencial

Sinalização extra em Siqueira Campos nas próximas semanas

Motoristas que viajam pela PR-092 desde terça-feira (18) estão nesta semana redobrando a atenção entre os quilômetros 290 e 295, na zona urbana sw Siqueira Campos. Esse trecho estará bloqueado de forma emergencial para realização de um reparo no pavimento.

Durante a realização de manutenção no pavimento na rodovia pelas equipes da EPR Litoral Pioneiro, foi identificada uma tipologia construtiva da laje do viaduto não usual, que não estava nos registros iniciais. O problema exige que o tráfego seja desviado para evitar risco ao usuário.

A orientação é para que os motoristas sigam rigorosamente a sinalização extra que está sendo empregada no local. Os trabalhos de reparos dependem de uma avaliação especializada do viaduto, que subsidiará as obras no local, bem como a recomposição da sinalização e devem seguir ainda pelas próximas semanas.

Operação

A EPR Litoral Pioneiro destaca ainda que, apesar das obras no local, a efetiva operação (guinchos, ambulâncias e apoio aos motoristas) na PR-092 ainda não iniciou. Conforme o contrato de concessão, esse serviço estará disponível aos motoristas a partir de agosto deste ano.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba.

O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153.