PR estreita laços com indústria para crescer com mais velocidade

Objetivo reforçado pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, em reunião com o presidente da Federação das Indústrias, Carlos Martins

Estreitar ainda mais os laços do Governo do Estado com o setor industrial para gerar mais empregos e renda no Paraná. Esse objetivo do governo estadual foi reforçado pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, em reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins Pedro. O encontro ocorreu nesta quinta-feira (23).

Barros ressaltou ao presidente da Fiep que o governo estadual quer reduzir alguns gargalos para a indústria paranaense se desenvolver ainda mais. Entre os planos de ação, elencou, está avançar ainda mais na redução de burocracias, como na abertura de empresas.

“Temos uma agenda em comum e queremos resolver as principais demandas do setor. Com isso vamos acelerar muito a abertura de novas empresas e facilitar a ação dos empresários na sua motivação maior, que é gerar riqueza e empregos no Estado”, destacou o secretário.

Barros enfatizou que a pasta está à disposição dos empreendedores industriais, assim como de todos os outros setores da economia. “É muito relevante que a gente coloque o Estado à disposição de nossos contribuintes e nossos colaboradores que são os empreendedores que tanto fazem pelo Paraná”, completou o secretário estadual.

Ele lembrou que o Governo do Estado tem não só nos empresários da indústria, mas também na própria Fiep como entidade, grandes parceiros para o desenvolvimento do Paraná.

“Temos muitos convênios do Estado com a Fiep, especialmente com o Sebrae, em que a Fiep tem seu assento. No processo de automatização de abertura de empresas, por exemplo, a Fiep está patrocinando um software para o Paraná e teremos um resultado muito bom nisso”, afirmou o secretário, lembrando que o Paraná é o quarto estado mais rápido a abrir empresas no Brasil, com o processo levando em média em 16 horas. “Com essa parceria vamos avançar ainda mais nisso”.

O presidente da Fiep elogiou a decisão do governador Carlos Massa Ratinho Junior em abrir uma secretaria exclusiva para a Indústria, Comércio e Serviços. A pasta passou a englobar também a Invest Paraná, agência de prospecção de novos investimentos no Estado. Na visão do dirigente, a pasta vai melhorar ainda mais a colaboração entre a iniciativa privada e o Governo do Estado.

“O Paraná tem a quarta maior produção industrial do Brasil, mas temos muito a avançar. E com a gestão eficiente do Governo do Estado agora com a nova pasta só temos a ganhar”, aponta Carlos Valter. “A indústria representa 25% do PIB do Estado. Portanto, ter uma pasta dedicada ao nosso setor é um merecimento. Foi uma atitude muito boa do Governo do Estado”.

EMPREGO NA INDÚSTRIA – O Paraná encerrou o ano passado com 118.149 novas vagas no mercado de trabalho. A indústria foi o terceiro segmento que mais contratou, com a criação de 15.271 vagas.