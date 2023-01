PRE atende acidente na Rodovia PR-436

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu

Nesta terça-feira (24) ocorreu acidente na rodovia PR-436, em Itambaracá.

Os dados colhidos no local informam que um VW/Gol ( placas de Itambaracá), conduzido por homem (41 anos) e duas passageiras (40 e sete anos) trafegava pela via quando no Km 106 se envolveu em acidente com outro carro do mesmo modelo (placas de Bandeirantes), conduzido por homem (52 anos) e mais um passageiro (40 anos), que adentrava a rodovia da esquerda para a direita no momento. Os dois veículos estavam no sentido de Bandeirantes a Itambaracá.

Todos os envolvidos tiveram ferimentos, os do primeiro carro tiveram ferimentos leves e os do outro, de Bandeirantes, médios.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a ocorrência.