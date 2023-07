PRE detém jovens com maconha em picape platinense

Motorista de 23 e um passageiro de 27 anos

Durante Operação Combate ao Crime nas Rodovias (Fiscalização c/ Etilômetro) na noite desta sexta-feira, dia 30, houve apreensão de 40 gramas de maconha no KM 323 da PR-092, em Santo Antônio da Platina.

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) realizou a abordagem de uma Fiat/Strada (placas de Santo Antônio da Platina), conduzida por rapaz de 23 anos e um passageiro (27 ). Havia forte odor de maconha advindo do interior do veículo.

Após busca pessoal no motorista, passageiro e também no interior do veículo, encontrado dentro de uma bolsa de nylon, cor preta, um invólucro de cor azul, com o entorpecente (foto). Por fim, os envolvidos foram detidos e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil local para lavrar o TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal) e demais providências.