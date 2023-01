PRE detém maconheiro inabilitado

Estava também com balança de precisão e dichavador

Às 16h50m desta segunda-feira, dia 16, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu ocorrência no KM 95 da PR-272 no trecho com o entroncamento com a BR-153/Figueira.

Um jovem foi detido com drogas para consumo (porção de maconha, 3,6 gramas) durante operação de fiscalização de trânsito.

Na abordagem do Fiat/Palio (placas de Itararé /SP), cujo condutor era inabilitado, encontrada também uma balança de precisão e um dichavador de metal(foto), usado para para moer ervas, tabaco, maconha e outros materiais vegetais.

Indagados a respeito, o rapaz assumiu a posse, sendo todos encaminhados à DP local. Veículo autuado e depois liberado à condutor habilitado, visto que não possuía pendências de licenciamento, tampouco alerta de furto/roubo.