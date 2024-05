PRE Platina faz campanha Maio Amarelo na 092

“A Paz no trânsito começa por você”

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, nesta segunda-feira, 27, realizou campanha do Maio Amarelo, na PR-092.

O objetivo primordial é garantir uma redução nos acidentes de trânsito e das mortes que acontecem nesses acidentes. Foi estabelecida no Brasil, a partir de 2014, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Em 2024, o lema do Maio Amarelo é “Paz no trânsito começa por você”.

Estiveram presentes instrutores do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Santo Antônio da Platina. Foram entregues dezenas de panfletos e brindes aos veículos que passaram pelo local.

A Polícia Rodoviária Estadual ressalta a importância desse evento, na conscientização da população na prática de direção defensiva.