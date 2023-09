P.R.E. prende duas moças com 30 quilos de maconha (vídeo)

Na madrugada desta terça-feira em ônibus abordado em Bandeirantes

A equipe Operações com Cães/2ª Cia da Polícia Rodoviária Estadual abordou um ônibus da linha Londrina e Campinas (SP) com os cães de faro Árius e Arion nesta terça-feira, dia 19, perto de uma hora da madrugada no KM 5 da PR-855, em Bandeirantes.

No setor de passageiros cabine/cama o animal indicou bolsas debaixo dos pés de duas jovens sentadas, ambas de 19 anos.

A dupla, de Querência do Norte, cidade de 12 mil habitantes situada no noroeste paranaense, desceu com os policiais e, na parte externa, foram abertas as malas.

Havia 43 tabletes de maconha envoltos em plástico branco pesando ao todo 29,730 kg (vídeo e foto)

Inquiridas, confessaram que levariam o entorpecente de Maringá para Campinas, onde receberiam mil reais cada uma pelo transporte criminoso.