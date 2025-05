PRE/ S.A. da Platina faz AÇÃO educativa do ‘MAIO AMARELO’

Neste fim de semana

Entre oito horas e meio-dia de sexta-feira, dia nove, no KM 326 da PR-092 houve Ação Educativa, em Santo Antônio da Platina.

A iniciativa foi da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual com distribuição de Panfletos esclarecedores, atendimento a saúde dos condutores, entre outros.

Tudo dentro da campanha Maio Amarelo, em conjunto com Empresa EPR Litoral Pioneiro visando a conscientização da população na prática de direção defensiva.

O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização realizada no Brasil e em outros países no mês de maio. Tem como objetivo conscientizar condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar que acidentes aconteçam e, assim, reduzir o número de mortos e feridos em acidentes de trânsito.

No Brasil, a campanha começou a ser realizada a partir de 2014, sendo criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Sua criação aconteceu em resposta à resolução da ONU que fez com que a década iniciada em 2011 fosse o período para promover ações por um trânsito mais seguro.