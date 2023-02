PRE/Siqueira prende bandido de Pinhal

Foragido foi entregue ao Deppen e encarcerado em Carlópolis

Na noite deste domingo (dia cinco) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos deu cumprimento a mandado de prisão na PR-092, em Joaquim Távora. As equipes da PM de Joaquim Távora e reforço de Quatiguá atuaram juntamente na ação.

A PRE siqueirense estava em patrulhamento pela rodovia quando foi acionada acerca de um GM/Cruze circulando entre Quatiguá e Joaquim Távora com transporte de foragido.

O veículo foi visto no Km 305 e iniciou-se acompanhamento tático. A abordagem deu-se no entroncamento entre a PR-092 e PR-218. No carro estava o passageiro, que possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio simples cometido em Ribeirão do Pinhal.

Com os demais ocupantes, nada de ilícito foi localizado.

O homem foragido foi entregue ao Departamento da Polícia Penal de Carlópolis.