Chefe do executivo articula a construção

O Prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, recebeu o Comandante da Polícia Rodoviária Estadual Tenente Coronel Sérgio, juntamente com o Tenente Gomes e o Subtenente Lemes.

Na ocasião, trataram da construção do novo Posto da Polícia Rodoviária Estadual na cidade, e das ações da PRE em todo Norte Pioneiro.

O chefe do executivo agradeceu ao Comandante Tenente Coronel Sérgio e a todo efetivo do Batalhão da Polícia Rodoviária do Estado do Paraná.