Preço da cebola cai e cresce venda no NP

Sofreu queda de mais de 100% nos últimos dias

O preço médio do quilo da cebola saltou de R$ 3,50 para R$ 7, 30 entre os meses de setembro de 2021 até final de 2022, chegando até 10,50 em alguns estabelecimento do Norte Pioneiro. Entre as razões estão a redução da área plantada pelos agricultores e aumento do custo de produção, já que insumos como fertilizantes e agrotóxicos acabaram sendo impactados pela alta do dólar e até pela guerra na Ucrânia.

Na feira livre de Santo Antônio da Platina, chegou a custar dez reais o quilo e agora, segundo informou no sábado, dia 21, uma barraqueira – que comercializa o legume – está em R$ 4,99,00.

Na rede de Supermercados Molini’s , unidade Max (avenida Frei Guilherme/Foto abaixo) a cebola está em R$ 3,99 nesta semana.

Puxado pelos produtos hortigranjeiros, o Índice de Preços Regional (IPR), que passou a calcular a variação no preço de alimentos e bebidas no Paraná, subiu 1,29%. O item que teve o maior aumento no preço foi a cebola, com alta de 23,3% no mês passado.

Essas altas expressivas afetaram o consumo perdendo espaço na mesa dos consumidores.

A cultura tem poucos produtores na região, ao todo apenas 90 hectares com R$ 13.772 por kg/hectare e produção total de 1.239,50 toneladas, segundo informou o Deral (Departamento de Economia Rural da SEAB(Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento) de Jacarezinho.

Também conhecida popularmente como legume, a cebola é classificada pelos botânicos como caules. A cebola, na verdade, é uma hortaliça muito usada como tempero para alimentos. É composta por vitaminas A, B e C, e sais minerais como ferro, potássio, sódio, fósforo e cálcio. Por ser rica em flavonóides, tem poder anti-inflamatório e anti-oxidante.

É também uma espécie de legume. Isso ocorre porque a palavra legume é usada para fazer referência a todas as partes comestíveis das plantas em geral. No caso da cebola, a parte comestível é chamada de bulbo (que contém várias camadas foliares).

Assim como o alho, integra a lista de alimentos funcionais, com substâncias que auxiliam na prevenção de doenças do coração, diabetes, câncer e melhoram o sistema imunológico, fortalecendo o organismo como um todo.

Ela é usada para o preparo de saladas, tortas salgadas, carnes, salgados, pizzas e muito mais.