Preço da laranja sobe e azeda consumo em TODO Norte Pioneiro

O preço da laranja Pera Rio, chamada de “comum”, aumentou muito nas últimas semanas. O motivo é a greening, doença que não tem cura e se alastrou pelos pomares do Brasil neste ano (foto acima) . O outro fator é o clima, que teve períodos muito longos de seca no segundo semestre do ano passado e prejudicou a colheita da atual safra.

O greening não faz para a saúde humana, porém deixa a fruta mais azeda e com um tamanho menor. O que atrapalha também os restaurantes, já que o suco da fruta possui excelente demanda.

Márcio Iaro (fotos) é proprietário do Shopping da Verdura, na Vila São José,perto do centro de Santo Antônio da Platina. Ele confirma as informações e diz que o preço no varejo é R$ 3,99 o quilo e a saca custa, hoje, 67 reais.

Sua família toda é do segmento há cerca de 30 anos, e acrescenta que alguns aproveitam para majorar os preços, em especial, do suco, bem superior à inflação.