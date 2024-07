Prefeito de Ibaiti recebe Honraria

Medalha Bombeiros do Norte Pioneiro

O prefeito de Ibaiti ganhou no fim de semana a medalha “Bombeiros do Norte Pioneiro” do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à unidade. Dr. Antonely expressou profundo agradecimento ao comandante-geral do CBMPR, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior , e a toda a corporação pela honrosa homenagem. Também ao comandante do 2° Comando Regional de Bombeiro Militar, tenente-coronel QOBM, Clodomir João Marafigo Junior e ao comandante do 7° Subgrupamento de Bombeiros Independente, major QOBM, Eziquel Roberto Siqueira.

Ele enfatiza que “Esse reconhecimento simboliza a amizade e o excelente relacionamento que construímos ao longo dos anos com o Corpo de Bombeiros, uma instituição fundamental para a segurança e bem-estar de Ibaiti e dos municípios da Amunorpi. Em fevereiro deste ano, por exemplo, tivemos a satisfação de inaugurar juntos o primeiro Quartel de Bombeiro Integrado do estado — uma iniciativa inovadora que permitiu uma parceria com a Defesa Civil do nosso município. Esse feito só foi possível graças à colaboração constante do coronel Vasco e de toda a equipe. Sou grato pela condecoração! Vamos continuar trabalhando juntos para garantir a segurança e a tranquilidade de todos os ibaitienses e do Norte Pioneiro“.

Participaram outros prefeitos, como Professor Zezão, e deputados como Pedro Lupion e Luiz Cláudio Romanelli.