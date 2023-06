Jacarezinho anuncia instalação de fábrica

Já neste mês de julho gerando dezenas de empregos

O prefeito Marcelo Palhares fez o anúncio da instalação de uma fábrica de vidros em Jacarezinho, nesta sexta-feira (30), através de uma parceria entre a empresa e a prefeitura.

A Têmpera Nery abrirá uma unidade de produção de vidros em Jacarezinho, em espaço cedido pela prefeitura. A estimativa é que a instalação aconteça já em julho e de imediato tenha início a operação da indústria.

“Mais uma empresa que confia no potencial de Jacarezinho e está chegando. Momento de grande alegria para nós, por se tratar de uma indústria que vem para abastecer toda a região com vidros e gerar uma quantidade expressiva de empregos diretos e indiretos”, comemorou o chefe do executivo.

“A prefeitura faz a sessão do espaço e acreditamos que em poucas semanas a empresa esteja instalada e já operando. Mais empregos e mais oportunidades de negócios para Jacarezinho”, completa Marcelo Palhares.

A Têmpera Nery já tem outras cinco unidades atuando em diferentes regiões do Brasil. É importante dizer ainda que está será a primeira fábrica de vidro no Norte Pioneiro, com expectativa de atender não só toda a região como também o Sul de São Paulo.

CAPACITAÇÃO – Por se tratar de uma fábrica, a implantação impacta diretamente todo o segmento por expandir o campo do trabalho com vidros. Já projetando o surgimento de novas oportunidades de negócio, a prefeitura deverá trazer em breve ao município uma Carreta do Conhecimento para vidraçaria.

“Com a empresa aqui no município, temos certeza que muitos outros negócios de instalação e trabalhos com vidro surgirão. Assim já estamos em negociação para trazer capacitação profissional da mão de obra, para termos profissionais especializados para atender o consumidor final com qualidade e com a variedade que a indústria vai ofertar”, explica o secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima.

“Além disso, a empresa vai trazer novas tecnologias do trabalho com vidro, o que vai abrir opções importantes para os consumidores finais e também para as empresas que trabalham com a instalação. Por todo esse contexto é que falamos que se trata de uma empresa estratégica, que vem para contribuir muito para a economia de Jacarezinho”, continua o secretário.