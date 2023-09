Palhares e Ratinho Jr participam do Leilão do Pedágio em S. P.

Transmissão pelo Canal ANTT no Youtube, pela TV B3 ou pela TV B3 no Youtube

Exclusivo: O governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior convidou e o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (os dois na foto abaixo) , aceitou.

Ambos estarão um pouco antes das 14 horas desta sexta-feira (dia 29), na B3 (fotos) no centro histórico de São Paulo. Br3 estilizado ficou [B]³ .

Os dois participarão do histórico leilão (valerá por três décadas) de concessão do Lote 2 das Rodovias do Paraná. B3 é referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa e Balcão. Resultou de fusões. Seu formato atual advém da junção da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). A B3 é uma bolsa de valores brasileira que funciona de forma autorregulada sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e seu indicador de referência é o Ibovespa. A estátua “Touro de Ouro” na frente do prédio representa a força e a resiliência do povo brasileiro. Foi um “presente” do economista e influenciador digital Pablo Spyer e do artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli para a cidade de São Paulo e o mercado financeiro brasileiro.

O projeto a ser leiloado abrange quase 605 km das BRs-153/277/369 e das rodovias estaduais PR-092/151/239/407/408, entre outras, conectando importantes pontos do Norte/Norte Pioneiro, o Porto de Paranaguá e a Região Metropolitana de Curitiba, bem como os municípios de Ourinhos(SP) e Itararé (SP).

Com investimentos que ultrapassam a marca dos R$ 17 bilhões nos próximos 30 anos, esse projeto trará uma série de melhorias cruciais. Entre elas, destacam-se 350 km de duplicação, 139 km de faixas adicionais, incluindo a desafiadora Serra do Mar, 73 km de vias marginais, 52 passarelas para pedestres, duas áreas de descanso para caminhoneiros e 150 paradas de ônibus.

“A concessão das estradas paranaenses é um dos maiores projetos rodoviários em andamento no país. Esse leilão do Lote 2 representa um passo significativo na modernização e melhoria da infraestrutura viária da região, prometendo uma conectividade mais eficiente, segurança e comodidade para todos os usuários”, disse o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale. Ganha quem oferecer o maior desconto na tarifa – O critério para determinar o vencedor do leilão é a menor tarifa de pedágio oferecida pela concessionária, ou seja, a vencedora será aquela que apresentar o maior desconto em relação à tarifa estipulada no edital. O desconto máximo permitido sem aporte financeiro (caução) é de 18%. Acima desse percentual, será necessário realizar um depósito. “Esse aporte representa o comprometimento financeiro que assegura a entrega de todas as obras ao longo do período de concessão. O montante adicional varia conforme o nível de desconto alcançado”, explica Marcelo Fonseca, superintendente de Concessão da Infraestrutura da ANTT. Outro detalhe importante é que, antes mesmo da realização do leilão, as tarifas do Lote 2 de Rodovias do Paraná já apresentam valores máximos mais baixos em todas as praças, em comparação com os praticados no encerramento das concessões em 2021.

Para os usuários frequentes (DUF) e aqueles que utilizam a TAG como meio de pagamento, haverá um desconto adicional a partir de 5% nas tarifas. Como exemplo, em Carambeí(perto de Ponta Grossa), o valor praticado na concessão anterior era de R$ 11,50 para carros de passeio. No edital, o valor é de R$ 9,83 e com a TAG chega a R$ 9,34. Conectividade e Segurança A segurança dos usuários é uma prioridade, com a instalação de câmeras com tecnologia OCR para o reconhecimento de placas, pontos de atendimento ao usuário com internet Wi-Fi, painéis de mensagem variável e sistema de pesagem automático. Além disso, a tecnologia e a conectividade serão aspectos destacados na concessão, com cobertura 4G e sistema de telefonia em toda a rodovia, bem como iluminação em LED em áreas críticas. O Lote 2 contará com cinco Bases de Serviços Operacionais e de Atendimento ao Usuário (BSO/SAU), incluindo duas já existentes que passarão por uma reforma completa, e três novas a serem implantadas. Haverá, também, o suporte de ambulâncias tipo C para o resgate e atendimento de vítimas de acidentes, e ambulâncias tipo D, UTI móvel com suporte médico, assim como guinchos leves e pesados. Cronograma de Atuação A empresa vencedora do leilão assinará o contrato em janeiro, com a concessão assumida 30 dias após esse momento, prevista para fevereiro de 2024. Os primeiros trabalhos, incluindo a revitalização asfáltica de trechos, a construção de novas praças de pedágio e postos de atendimento, serão concentrados no primeiro ano da concessão, somando um investimento de mais de R$ 315 milhões em obras. A expectativa é que aproximadamente 110 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados, impulsionando o crescimento econômico da região.

A empresa (ou consórcio) que vencer o leilão do Lote 2 (Norte/Norte Pioneiro) das novas concessões rodoviárias, no leilão nesta sexta-feira terá um prazo longo para construir as obras.