Prefeito participa de curso de Segurança Escolar em Ibaiti

Ressaltou ações para ampliar a proteção

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Ibaiti e o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), realizaram na noite desta terça-feira (18), o lançamento do Curso de Segurança Escolar para Diretores e Pedagogos da Rede Municipal de Ensino de Ibaiti.

O Curso está disponibilizado na Escola de Gestão do Paraná sob o comando do BPEC.

O chefe do executivo fez abertura do evento e comentou sobre as ações que a Administração Municipal está tomando para melhorar a segurança no ambiente escolar.

“Frente as situações vividas em algumas escolas no país recentemente, a Administração Municipal estará tomando uma série de medidas preventivas para melhorar a segurança nas escolas do nosso município. Iremos implantar essas medidas para melhorar a segurança das nossas crianças e dar mais tranquilidade aos familiares educadores”, destacou.

Entre as medidas divulgadas pelo prefeito estão a instalação de interfones nos protões das escolas, aparelhos detectores de metais manuais nas entradas da escolas, câmeras de segurança nas escolas, instalação de grades ao redor de algumas escolas, aumento da altura do muro de algumas escolas, cursos de preparo e capacitação de todos os professore, entre outras medidas.

O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou a participação do prefeito Dr. Antonely Carvalho, os vereadores André Zub Zero, Renerinho, Vera do Julinho, Samuel da Vila Guay e César Tropesso, o procurador Geral do Município Juventino Antônio de Moura Santana , a secretaria Municipal de Educação, Tânia Fátima Fadel Bueno, a chefe do NRE de Ibaiti Leila Cândido de Bonfim Torres, o policiais militares do BPEC, sargento Flávio e as soldados Adrian e Andressa, diretores e pedagogos das escolas municipais e escolas estaduais de Ibaiti.

A chefe do NRE, professora Leila Cândido de Bonfim Torres destacou as ações do governo do Paraná e parabenizou o papel fundamental dos educadores que trabalham constantemente na prevenção ao desenvolver uma cultura de paz e não violência nas escolas.

O sargento Flávio do BPEC falou sobre Fake News e fez orientações sobre segurança. Também foi passado um vídeo com a mensagem do tenente Prado, comandante da Patrulha Escolar Comunitária da região, que abordou sobre o assunto segurança escolar e orientações para acessar ao curso.

Por fim a professora Edna Aparecida Pinheiro apresentou o Guia de Orientação às equipes diretivas e pedagógicas dos protocolos de situações de violência intra e extraescolar. O material é utilizado pelas escolas da Rede Estadual e também foi escolhido para uso das escolas da Rede Municipal de Ensino de Ibaiti.