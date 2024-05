Prefeito Zezão recebe tenente que atuou em AÇÕES no Rio Grande

Trabalhou na linha de frente

O prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, recepcionou nesta terça-feira, dia 14, o tenente Gabriel Malerba Furlanetto, do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio da Platina. Ele trabalhou na linha de frente no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Gabriel esteve no gabinete acompanhado do major Ezequiel Roberto Siqueira e do capitão Angelino José de Siqueira(fotos). O militar esteve junto a primeira equipe de Força Tarefa dos Bombeiros enviada do Paraná ao estado gaúcho. “Atuamos principalmente no salvamento de pessoas ilhadas, levando-as de barco a locais seguros. Conseguimos ajudar uma média de 80 pessoas diariamente em 10 dias de trabalho”, contou.

O chefe do executivo parabenizou Gabriel pelo trabalho executado e destacou a importância do apoio às vítimas de tragédias como a ocorrida com os gaúchos. “Além de toda solidariedade da população é importante que nós reconheçamos a coragem e a competência desses profissionais, que trabalham na linha de frente em situações como essa. Faço o agradecimento em nome da administração e de todos os platinenses”, declarou.

Doações – O 7° Subgrupamento Independente continua recebendo doações para as vítimas na enchente no Rio Grande do Sul. Até o dia 22 de maio podem ser doados alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, colchões, ração para animais, e também roupas e eletrodomésticos. As doações podem ser feitas das 8h ás 20 horas.

No dia 08 de maio, na primeira etapa da campanha no município, foram arrecadadas mais de 21 toneladas em doações e enviadas ao Rio Grande do Sul.