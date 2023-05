Prefeito F. Zanrosso entrega veículo novo e mais kits esportivos

Para departamento de Esportes e secretaria da Saúde

O prefeito de Tomazina Flávio Xavier Zanrosso e o vice Rodrigo Faria, entregaram um veículo zero quilômetros para a Secretaria de Saúde e kits esportivos para o Departamento de Esportes, nesta quinta feira,dia 25.

São originários do governo do Estado do Paraná. O veículo é uma indicação do deputado estadual Pedro Paulo Bazana, defensor das causas das Apaes desde 2003.

O chefe do executivo, mais uma vez. enalteceu a parceria do governador Carlo Massa Ratinho Junior e dos deputados Alexandre Curi e Antônio Anibeli Neto, presidente do MDB do Paraná. Atualmente é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e o líder do Bloco Parlamentar do MDB/DEM (Texto e fotos: Agência Criativa).