Prefeito Zezão busca recursos em Curitiba

Chefe de gabinete Ditinho Miranda e secretário de Planejamento Alexandre Levatti acompanharam

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, esteve nestas terça (28) e quarta-feira (01) em Curitiba pleiteando recursos junto a representantes do Governo do Estado, acompanhado do chefe de gabinete Benedito Miranda e do Secretário Municipal de Planejamento Alexandre Levatti.

Em conjunto com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, Zezão se reuniu com o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel para fazer a entrega dos projetos aprovados para a pavimentação e rede de drenagem do bairro Parque Alvorada. A solicitação de mais de R$ 5 milhões foi apresentada à secretaria para efetivação do processo licitatório ainda neste semestre.

Na oportunidade, também foram apresentados projetos futuros para a pavimentação de bairros como Santa Mônica, Santo Ângelo, Colina Verde, Monte Verde e João Furtado.

O prefeito também conversou com o Diretor-Presidente da Fundepar Marcelo Pimentel Bueno, com quem tratou da efetivação da licitação referente às reformas no Colégio Cívico Militar Edith de Souza Prado, na ordem de R$350 mil.

Ainda esteve na secretaria de Infraestrutura e Logística e atuou pela a liberação para o município de vigas em concreto de sustentação para execução de várias pontes no perímetro urbano do município, solicitando mais de R$ 300 mil em recursos.

Também se encontrou com o Coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, para tratar da definição dos projetos para construção da nova Companhia do Corpo Bombeiros a ser construída na Vila São José, com recursos previstos em mais de R$6 milhões de reais.

Na Secretaria Estadual de Saúde, o prefeito Zezão fez a entrega de projetos para construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Claro além da ampliação das UBS da Vila Ribeiro e da Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família (UAPSF) anexo ao antigo Centro Social, recursos que somam mais de R$2 milhões de reais .

“Estamos em busca de recursos para grandes obras a serem realizadas no nosso município, que farão diferença na melhoria da qualidade de vida dos nossos platinenses. Fomos bem recebidos pelos representantes do governo do Estado e esperamos em breve trazer ótimas notícias para nossa população!”, declarou o chefe do executivo platinense.