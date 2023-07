Prefeito Zezão e vice Chico vistoriam obras de Pavimentações

Em bairros de Santo Antônio da Platina

O prefeito José da Silva Coelho Neto e o vice-prefeito Francisco Monteiro vistoriaram nesta semana algumas obras de pavimentação que estão sendo realizadas pela prefeitura de Santo Antônio da Platina.

Professor Zezão e Chico da Aramon estiveram na Vila Galvão, onde foi concluída a aplicação de massa asfáltica, meio fio e calçadas. A pavimentação totaliza 6,4 mil metros quadrados, um investimento aproximadamente R$ 1,2 milhão através do programa Paraná Cidades.

A conclusão da obra está prevista para os próximos 30 dias, período em que será feita a sinalização, arborização e conclusão da drenagem das vias.

Eles também estiveram nas obras de recape asfáltico da rua Ailton Serra, no parque Jandira e rua Geraldo de Freitas, no Villagio Planalto, melhorias feitas com recursos próprios do município.